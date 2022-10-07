Маск: Байден слишком стар, чтобы быть президентом США второй раз
2022-10-07
17:49
Илон Маск уверен, что Джо Байдену не следует выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах в США.
7 октября глава компании SpaceX Илон Маск пообщался с представителями американской прессы, где сообщил, что Джозеф Байден не должен баллотироваться на выборы президента Соединённых Штатов в 2024 году. По мнению Маска, Байден уже слишком стар и не может поддерживать регулярный контакт с народом.
Примечательно, что накануне пресс-служба Белого дома подтвердила растиражированные в СМИ слухи о том, что в 2024 году Джо Байден намерен вновь побороться за президентское кресло.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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