Маск: Байден слишком стар, чтобы быть президентом США второй раз

Илон Маск уверен, что Джо Байдену не следует выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах в США.

7 октября глава компании SpaceX Илон Маск пообщался с представителями американской прессы, где сообщил, что Джозеф Байден не должен баллотироваться на выборы президента Соединённых Штатов в 2024 году. По мнению Маска, Байден уже слишком стар и не может поддерживать регулярный контакт с народом.

Примечательно, что накануне пресс-служба Белого дома подтвердила растиражированные в СМИ слухи о том, что в 2024 году Джо Байден намерен вновь побороться за президентское кресло.