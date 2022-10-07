В Голландии задержан поставщик микрочипов в Россию
2022-10-07
17:56
Власти Нидерландов объявили в пятницу (7 октября) об аресте мужчины, подозреваемого в доставке в Россию микрочипов, что нарушает торговые ограничения, введенные в отношении Москвы.
Микрочипы, которые якобы поставлялись компаниям и организациям в России, могут быть использованы для производства оружия, говорится в заявлении Службы налоговой информации и расследований Нидерландов (FIOD).
У подозреваемого двойное гражданство: русское и голландское, сообщила AFP пресс-секретарь FIOD.
«Известно, что российская военная промышленность в настоящее время борется с серьезной нехваткой этих микросхем», — говорится в сообщении FIOD.
«FIOD вмешался, чтобы остановить эти поставки и провести более тщательное расследование возможных преступных действий подозреваемого», — добавил он.
55-летний мужчина был взят под стражу в пятницу, 30 сентября, сообщило FIOD, был также подготовлен отчет из банка для Подразделение финансовой разведки (CRF).
Опубликовано: Тарас Медведев
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