Чичерина принялась принимать поздравления после попадания в санкционный список ЕС

Певицу Юлию Чичерину внесли в чёрный список ЕС. Исполнительница не только не расстраивается, но и принимает поздравления по поводу.

Рок-певица Юлия Чичерина попала под санкции ЕС. Издание "Известия" приводит мнение артистки.

Евросоюз ввел санкции против российских звёзд. Кроме Чичериной в чёрный список угодили Николай Расторгуев и Олег Газманов.

Рокерша призналась, что после этой новости начала принимать поздравления от друзей и знакомых.

Она назвала ситуацию так: "Приятный знак внимания от противника".