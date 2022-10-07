Чичерина принялась принимать поздравления после попадания в санкционный список ЕС
2022-10-07
18:05
Певицу Юлию Чичерину внесли в чёрный список ЕС. Исполнительница не только не расстраивается, но и принимает поздравления по поводу.
Рок-певица Юлия Чичерина попала под санкции ЕС. Издание "Известия" приводит мнение артистки.
Евросоюз ввел санкции против российских звёзд. Кроме Чичериной в чёрный список угодили Николай Расторгуев и Олег Газманов.
Рокерша призналась, что после этой новости начала принимать поздравления от друзей и знакомых.
Она назвала ситуацию так: "Приятный знак внимания от противника".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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