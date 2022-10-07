Актер Стивен Сигал поздравил президента России Путина с 70-летием
2022-10-07
18:06
Голливудский актер и спецпредставитель России Стивен Сигал нашел возможность передать видеообращение российскому президенту в его юбилей.
В своем обращении он назвал 7 октября «важным днем» в связи с датой рождения российского лидера.
Стивен Сигал отметил, что хотя времена сейчас трудные, но надежда на лучшее остается.
«Я по-настоящему верю и молюсь, чтобы он получал ту поддержку, любовь и уважение, в которых он нуждается. Верю, что все невзгоды, которые происходят сейчас, скоро закончатся, и мы будем жить в мире», - сказал он.
Напомним, что актер в 2016 году получил гражданство России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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