В Бразилии в сентябре отмечена рекордная вырубка лесов Амазонии

Согласно официальным данным вырубка лесов в Амазонии в сентябре достигла 1455 км2, что является рекордом для этого месяца года.

По данным системы спутникового мониторинга Национального института космических исследований (INPE), площадь вырубленных лесов в бразильской части крупнейшего в мире тропического леса увеличилась на 48% по сравнению с сентябрем 2021 года.

Вырубка лесов также немного превысила рекорд вырубки лесов, зарегистрированный в сентябре (1454 км2) в 2019 году, по данным INPE, который создал эту систему мониторинга в 2015 году.

С января по конец сентября вырубка лесов уже на 4,5% выше, чем за весь 2021 год, указала неправительственная организация Observatoire du Climat, напомнив, что исторический рекорд вырубки лесов, зарегистрированный в 2019 году, составляет 9178 км2.