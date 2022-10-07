Расторгуев отреагировал на попадание в санкционный список ЕС

2022-10-07

18:22

Николай Расторгуев утверждает, что обрадовался этой новости. Этот статус, по его мнению, признание заслуг перед родиной.

Николай Расторгуев, узнав о включении своего имени в санкционный список, не расстроился.

Друзья, знакомые и родственники стали звонить Расторгуеву и поздравлять с событием.

Сам артист воспринял эту новость как признание заслуг перед родиной.

Кроме Николая среди звёзд отчественной сцены в списке имена Юлии Чичерины и Олега Газманова. 

Опубликовано: Наталья Гончарова









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