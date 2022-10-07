Расторгуев отреагировал на попадание в санкционный список ЕС
2022-10-07
18:22
Николай Расторгуев утверждает, что обрадовался этой новости. Этот статус, по его мнению, признание заслуг перед родиной.
Николай Расторгуев, узнав о включении своего имени в санкционный список, не расстроился.
Друзья, знакомые и родственники стали звонить Расторгуеву и поздравлять с событием.
Сам артист воспринял эту новость как признание заслуг перед родиной.
Кроме Николая среди звёзд отчественной сцены в списке имена Юлии Чичерины и Олега Газманова.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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