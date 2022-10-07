Расторгуев отреагировал на попадание в санкционный список ЕС

Николай Расторгуев утверждает, что обрадовался этой новости. Этот статус, по его мнению, признание заслуг перед родиной.

Николай Расторгуев, узнав о включении своего имени в санкционный список, не расстроился.

Друзья, знакомые и родственники стали звонить Расторгуеву и поздравлять с событием.

Сам артист воспринял эту новость как признание заслуг перед родиной.

Кроме Николая среди звёзд отчественной сцены в списке имена Юлии Чичерины и Олега Газманова.