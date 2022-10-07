Пилота ослепили лазерной указкой при подлете к аэропорту Мюнхена

При подлете к аэропорту Мюнхена пилот пассажирского самолета был ослеплен зеленой лазерной указкой.

Самолет Lufthansa прибыл из Лондона и уже начал снижаться над Швабией, сообщила полиция в пятницу.

35-летний пилот был несколько раз ослеплен лазерным лучом из района Кайсхайм.

Пилот сообщил, что управлял тем же рейсом 29 сентября без подобных нарушений.

Полиция занялась расследованием и поиском того, кто создавал опасные помехи воздушному движению.