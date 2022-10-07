Пилота ослепили лазерной указкой при подлете к аэропорту Мюнхена

2022-10-07

18:27

При подлете к аэропорту Мюнхена пилот пассажирского самолета был ослеплен зеленой лазерной указкой.

Самолет Lufthansa прибыл из Лондона и уже начал снижаться над Швабией, сообщила полиция в пятницу.

35-летний пилот был несколько раз ослеплен лазерным лучом из района Кайсхайм.

Пилот сообщил, что управлял тем же рейсом 29 сентября без подобных нарушений.

Полиция занялась расследованием и поиском того, кто создавал опасные помехи воздушному движению.

Опубликовано: Тарас Медведев









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