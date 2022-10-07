Пилота ослепили лазерной указкой при подлете к аэропорту Мюнхена
2022-10-07
18:27
При подлете к аэропорту Мюнхена пилот пассажирского самолета был ослеплен зеленой лазерной указкой.
Самолет Lufthansa прибыл из Лондона и уже начал снижаться над Швабией, сообщила полиция в пятницу.
35-летний пилот был несколько раз ослеплен лазерным лучом из района Кайсхайм.
Пилот сообщил, что управлял тем же рейсом 29 сентября без подобных нарушений.
Полиция занялась расследованием и поиском того, кто создавал опасные помехи воздушному движению.
Опубликовано: Тарас Медведев
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