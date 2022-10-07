Российский бизнесмен добивается снятия заморозки его яхты, арестованной в Антибе

Судно «La Petite Ourse» стоимостью четыре миллиона евро принадлежит Алексею Кузьмичеву, крупному акционеру конгломерата «Альфа-Групп».

Близкий к Владимиру Путину олигарх Алексей Кузьмичев добился снятия санкций с одной из его яхт, стоявшей с марта на приколе в Антибе (Приморские Альпы) в рамках санкций, принятых Евросоюзом против России.

Постановлением от 5 октября Парижский апелляционный суд аннулировал за нарушения отчет о посещении корабля 16 марта. Однако отмена этого акта не влечет за собой отмену следующего отчета, касающегося уведомления о «замораживании» яхты.

«Результатом является то, что мера иммобилизации соответствующего судна остается в конце этого приказа», — уточнили AFP в генеральной прокуратуре Парижа.

«Суд подтверждает, что таможня провела визит с нарушением действующих правил», — сообщил адвокат Алексея Кузьмичева. «Это решение — торжество закона над импровизацией, продиктованное неясными политическими соображениями», — добавил Ме Филипп Бланшетье.

Таможня, со своей стороны, не пожелала реагировать или уточнять, что это решение означало конкретно для яхты.