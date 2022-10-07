Украина получит 2 миллиарда евро в качестве микрофинансовой помощи от ЕС

Европейский союз выделит Киеву 2 миллиарда евро к качестве микрофинансовой помощи.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что в рамках оказания макрофинансовой помощи ЕС Украине, Киев получит 2 миллиарда евро.

Сообщается, что средства будут выделены в самое ближайшее время.