Украина получит 2 миллиарда евро в качестве микрофинансовой помощи от ЕС

2022-10-07

18:39

Европейский союз выделит Киеву 2 миллиарда евро к качестве микрофинансовой помощи.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что в рамках оказания макрофинансовой помощи ЕС Украине, Киев получит 2 миллиарда евро.

Сообщается, что средства будут выделены в самое ближайшее время.

Опубликовано: Максим Алексеев









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