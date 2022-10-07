Украина получит 2 миллиарда евро в качестве микрофинансовой помощи от ЕС
2022-10-07
18:39
Европейский союз выделит Киеву 2 миллиарда евро к качестве микрофинансовой помощи.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что в рамках оказания макрофинансовой помощи ЕС Украине, Киев получит 2 миллиарда евро.
Сообщается, что средства будут выделены в самое ближайшее время.
Опубликовано: Максим Алексеев
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