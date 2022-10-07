Шнуров и группа Ленинград выступят с концертом в Дубае

Отечественная популярная рок-группа "Ленинград" во главе с Сергеем Шнуровым выступит в ОАЭ.

Группа "Ленинград" и Сергей Шнуров проведет выступит в столице ОАЭ. Недавно музыканты выступали в российской столице.

Стоимость билетов на концерт популярного музыкального коллектива начинается от 60 000 российских рублей. концерт в Дубае состоится 2 ноября текущего года, что следует из информации на сайте группы.

Выступление в "Лужниках" наделало много шума. В День города прозвучала композиция про сгоревшую Москву, что не могло не вызвать возмущения со стороны россиян.