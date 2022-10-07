Шнуров и группа Ленинград выступят с концертом в Дубае
2022-10-07
18:40
Отечественная популярная рок-группа "Ленинград" во главе с Сергеем Шнуровым выступит в ОАЭ.
Группа "Ленинград" и Сергей Шнуров проведет выступит в столице ОАЭ. Недавно музыканты выступали в российской столице.
Стоимость билетов на концерт популярного музыкального коллектива начинается от 60 000 российских рублей. концерт в Дубае состоится 2 ноября текущего года, что следует из информации на сайте группы.
Выступление в "Лужниках" наделало много шума. В День города прозвучала композиция про сгоревшую Москву, что не могло не вызвать возмущения со стороны россиян.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Oxxxymiron включён в список физлиц-иноагентов
Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине