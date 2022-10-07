Фон дер Ляйен: Европейский союз выделит €2 млрд макрофинансовой помощи Украине
2022-10-07
18:46
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение ЕС макрофинансовой помощи Украине в размере €2 миллиардов.
7 октября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после неформального саммита глав государств ЕС в Праге анонсировала выделение новой финансовой помощи киевскому режиму.
Фон дер Ляйен заявила, что в ближайшие дни Европейский союз выделит два миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи для Украины, для поддержки платёжного баланса Киева.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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