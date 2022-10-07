Громкий роман танцовщика Евгения Папунаишвили и Ксении Собчак

Евгений Папунаишвили был в отношениях со скандальной Ксенией Собчак, но в итоге все же нашел свое семейное счастье с итальянкой.

Сейчас Евгению Папунаишвили тридцать девять лет, и он часто попадает в поле зрения светской хроники, благодаря выразительному танцевальному таланту и успешной карьере на телевидении. Поэтому и поклонников у него немало. Но занятий у Евгения на самом деле гораздо больше. Он активно проводит хореографические мастер-классы, является владельцем нескольких танцевальных школ, где преподавание ведется по его авторской методике, а также достаточно активно снимается в кино.

Но самый заметный его проект это, конечно, Танцы со звездами, где у него есть своя армия поклонников, которые постоянно болеют за его кумиры. Евгений Папунаишвили становился победителем на этом проекте дважды: в паре с Натальей Ионовой и с певицей Юлией Савичевой. О Наталье он особенно отзывался, как о чрезвычайно трудолюбивой и обязательной партнерше и ученице.

Но большинство поклонников Евгения Папунаишвили уверены, что он настолько талантлив и предан любимому делу, что способен великолепно смотреться с любой партнершей. Танцевал Евгений и с другими знаменитостями, такими как Агния Мищенко и Ирина Салтыкова.

Поклонники очарованы обаянием артиста и танцовщика, и его броской внешностью, доставшейся от отца-грузина. Некоторые сравнивают его с итальянским актером Адриано Челентано. Потому и слухи о романах Евгения с партнершами не утихают, но все же остаются на уровне слухов. Обходительный танцовщик столь галантен с дамами, что кажется, что у них романтические отношения.

В большинстве своем Евгений отрицает подобные предположения, но все же признался, что, когда он танцевал с Ксенией Собчак искра между ними пробежала, и у них начался яркий роман, который они не скрывали от других участников шоу. Дело дошло до того, что Евгений даже перебрался жить в квартиру к Ксении.

К сожалению, роман оказался скоротечным, слишком уж разными по характеру и интересам были Ксения и Евгений. Понимая это, они приняли взрослое решение расстаться без скандалов, и остаться в приятельских отношениях. Сегодня Евгений говорит о Ксении Собчак только в самых восторженных выражениях.

А женился Евгений Папунаишвили на итальянке Салиме Бижабер, с которой они познакомились, когда Салима приезжала проводить мастер-класс в салоне красоты в Москве. Красивый роман завершился предложением руки и сердца, которое Евгений сделал на футбольном поле в присутствии болельщиков.

Вскоре у пары родилась дочь, которую они назвали Софией. Событие это стало настоящим подарком для Евгений, ведь девочка родилась как раз в его день рождения. Однако, этот брак распался в 2021-м году. Салима с Софией уехали в Италию, и Евгений признается, что очень скучает по дочери, ведь видеться они могут не так уж часто, как хотелось бы.