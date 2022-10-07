Еврокомиссия объявила о выделении 2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине
2022-10-07
19:04
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщило о скором выделении Киеву нового пакета финансовой помощи.
7 октября в Праге прошёл неформальный саммит стран-участниц Европейского союза, по итогам которого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении нового пакета макрофинансовой помощи Киеву. По словам фон дер Ляйен, в ближайшие несколько дней Украине будут переданы ещё два миллиарда евро.
В ходе того же саммита президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил намерения Парижа поставить на вооружение украинской армии новые французские гаубицы "Цезарь".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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