Психиатр-нарколог рэпера Техника раскрыл причину припадка певца

Личный психиатр-нарколог рэп-исполнителя Паши Техника Ивери Кизицкий оценил состояние своего пациента.

Личный психиатр-нарколог Паши Техника Ивери Кизицкий рассказал, что случилось с его подопечным. Рен ТВ сообщает об этом.

Как уточнил специалист, у рэпера нет эпилепсии, но эпилептические припадки могут быть спровоцированы состоянием интоксикации организма в комплексе с синдромом отмены.

Это так называемый ответ организма, возникающий в ответ на прекращение приема либо снижение дозы определенных веществ.

Кизицкий предположил: "На пике "синдрома отмены" всегда могут быть судороги, скорее всего, это были они".

Медик считает, что причиной припадка могла стать передозировка психоактивными веществами.