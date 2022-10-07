Психиатр-нарколог рэпера Техника раскрыл причину припадка певца
2022-10-07
19:43
Личный психиатр-нарколог рэп-исполнителя Паши Техника Ивери Кизицкий оценил состояние своего пациента.
Личный психиатр-нарколог Паши Техника Ивери Кизицкий рассказал, что случилось с его подопечным. Рен ТВ сообщает об этом.
Как уточнил специалист, у рэпера нет эпилепсии, но эпилептические припадки могут быть спровоцированы состоянием интоксикации организма в комплексе с синдромом отмены.
Это так называемый ответ организма, возникающий в ответ на прекращение приема либо снижение дозы определенных веществ.
Кизицкий предположил: "На пике "синдрома отмены" всегда могут быть судороги, скорее всего, это были они".
Медик считает, что причиной припадка могла стать передозировка психоактивными веществами.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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