SANA: войска США вывезли 50 автоцистерн с нефтью из Сирии в Ирак
2022-10-07
19:47
Американские военные незаконно перевезли нефть из Сирии на север Ирака с помощью автомобильных цистерн.
Вечером пятницы сирийское новостное издание SANA сообщило, что американские солдаты вывезли пятьдесят автоцистерн с нефтью из населённого пункта Аль-Ярубия в Сирии в северную часть Ирака. Отмечается, что вывоз сирийской нефти не был санкционирован, а сами энергоресурсы вывозились войсками США через нелегальный погранпереход ;"Махмудия".
Примечательно, что ранее министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил об ущербе нефтяной отрасли страны в 107 миллиардов долларов, и в Дамаске считают, что к этому причастны США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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