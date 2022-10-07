SANA: войска США вывезли 50 автоцистерн с нефтью из Сирии в Ирак

Американские военные незаконно перевезли нефть из Сирии на север Ирака с помощью автомобильных цистерн.

Вечером пятницы сирийское новостное издание SANA сообщило, что американские солдаты вывезли пятьдесят автоцистерн с нефтью из населённого пункта Аль-Ярубия в Сирии в северную часть Ирака. Отмечается, что вывоз сирийской нефти не был санкционирован, а сами энергоресурсы вывозились войсками США через нелегальный погранпереход ;"Махмудия".

Примечательно, что ранее министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил об ущербе нефтяной отрасли страны в 107 миллиардов долларов, и в Дамаске считают, что к этому причастны США.