Совмин Беларуси продлил запрет на вывоз муки и гречки из страны
2022-10-07
19:55
Белорусский Совет министров принял постановление о продлении запрета на вывоз некоторых товаров за пределы Беларуси.
7 октября пресс-служба Совета министров Республики Беларусь обнародовала сообщение, согласно которому белорусский премьер-министр Роман Головченко подписал постановление о продлении запрета на вывоз за границу пшеничной муки и гречки ещё на три календарных месяца.
Примечательно, что в заявлении Совмина отмечается запрет не только на вывоз самой гречки за пределы Беларуси, но и всех производных продуктов, включая гречневое зерно, готовые продукты из гречихи. Помимо пшеничной муки из Республики запретили вывозить саму пшеницу, из которой муку традиционно производят.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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