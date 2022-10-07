Совмин Беларуси продлил запрет на вывоз муки и гречки из страны

Белорусский Совет министров принял постановление о продлении запрета на вывоз некоторых товаров за пределы Беларуси.

7 октября пресс-служба Совета министров Республики Беларусь обнародовала сообщение, согласно которому белорусский премьер-министр Роман Головченко подписал постановление о продлении запрета на вывоз за границу пшеничной муки и гречки ещё на три календарных месяца.

Примечательно, что в заявлении Совмина отмечается запрет не только на вывоз самой гречки за пределы Беларуси, но и всех производных продуктов, включая гречневое зерно, готовые продукты из гречихи. Помимо пшеничной муки из Республики запретили вывозить саму пшеницу, из которой муку традиционно производят.