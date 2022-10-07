Стоцкая рассказала о влиянии Киркорова на её карьеру

Актриса и певица Анастасия Стоцкая не отрицает, что во многом благодарна Филиппу Киркорову, который помог ей встать на ноги.

Анастасия Стоцкая никогда не скрывала, что обрела популярность во многом благодаря сотрудничеству с Филиппом Киркоровым. Артистка вспомнила, как развивалась её карьера.

В 1992 году переехала в столицу РФ из Украины, где училась в студии при Театре Луны Сергея Проханова.

Девушка сразу стала играть в спектаклях и ездить с гастролями по РФ. В 2002 году Анастасия принимала участие в премьере мюзикла "Губы", где ее увидел Киркоров.

Голос и игра молодого дарования пришлись по душе артисту и он предложил артистке главную роль в мюзикле "Чикаго".

После премьеры проекта Киркоров предложил Стоцкой под его руководством строить сольную карьеру.

Она ответила согласием и не зря, став получать награды и премии за пение. За год она дала около 300 сольных концертов.

Когда ее сотрудничество с филиппом Бедросовичем завершилось, певица успешно продолжает музыкальную карьеру.