Стоцкая рассказала о влиянии Киркорова на её карьеру
2022-10-07
20:02
Актриса и певица Анастасия Стоцкая не отрицает, что во многом благодарна Филиппу Киркорову, который помог ей встать на ноги.
Анастасия Стоцкая никогда не скрывала, что обрела популярность во многом благодаря сотрудничеству с Филиппом Киркоровым. Артистка вспомнила, как развивалась её карьера.
В 1992 году переехала в столицу РФ из Украины, где училась в студии при Театре Луны Сергея Проханова.
Девушка сразу стала играть в спектаклях и ездить с гастролями по РФ. В 2002 году Анастасия принимала участие в премьере мюзикла "Губы", где ее увидел Киркоров.
Голос и игра молодого дарования пришлись по душе артисту и он предложил артистке главную роль в мюзикле "Чикаго".
После премьеры проекта Киркоров предложил Стоцкой под его руководством строить сольную карьеру.
Она ответила согласием и не зря, став получать награды и премии за пение. За год она дала около 300 сольных концертов.
Когда ее сотрудничество с филиппом Бедросовичем завершилось, певица успешно продолжает музыкальную карьеру.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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