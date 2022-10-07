Журналист американского издания Newsweek Джош Хаммер признался, что его уже тошнит от Владимира Зеленского.

7 октября обозреватель американского журнала Журналист Newsweek Джош Хаммер в своём аккаунте Twitter признался, что его уже «тошнит дальше некуда» от действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Реакция на честное заявление Хаммера была неоднозначной – кто-то выразил свою солидарность с журналистом, кто-то подверг его жёсткой критики из-за публикации о главе киевского режима.