Журналист Newsweek признался, что его уже тошнит от Зеленского

2022-10-07

20:06

Журналист американского издания Newsweek Джош Хаммер признался, что его уже тошнит от Владимира Зеленского.

7 октября обозреватель американского журнала Журналист Newsweek Джош Хаммер в своём аккаунте Twitter признался, что его уже «тошнит дальше некуда» от действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Реакция на честное заявление Хаммера была неоднозначной – кто-то выразил свою солидарность с журналистом, кто-то подверг его жёсткой критики из-за публикации о главе киевского режима.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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