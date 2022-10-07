Лиз Трасс уволила министра торговли после жалобы на «серьезные проступки»

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уволила министра торговли Конора Бернса с должности после жалобы на «серьезные проступки», заявил в пятницу (7 октября) представитель Даунинг-стрит.

После жалобы на серьезные проступки премьер-министр попросил Конора Бернса немедленно покинуть правительство», — сказал источник.

«Премьер-министр предпринял это действие сразу после того, как узнал об этом обвинении, и ясно, что все министры должны придерживаться высоких стандартов поведения — как справедливо ожидает общественность», — добавил источник. Даунинг-стрит, однако, не сообщила никаких подробностей об обвинениях против Конора Бернса.

По данным ряда СМИ, Конор Бернс вел себя неадекватно во время конференции консерваторов, которая прошла на этой неделе в Бирмингеме и ознаменовалась сильными разногласиями внутри партии.

