Лиз Трасс уволила министра торговли после жалобы на «серьезные проступки»
2022-10-07
20:07
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уволила министра торговли Конора Бернса с должности после жалобы на «серьезные проступки», заявил в пятницу (7 октября) представитель Даунинг-стрит.
После жалобы на серьезные проступки премьер-министр попросил Конора Бернса немедленно покинуть правительство», — сказал источник.
«Премьер-министр предпринял это действие сразу после того, как узнал об этом обвинении, и ясно, что все министры должны придерживаться высоких стандартов поведения — как справедливо ожидает общественность», — добавил источник. Даунинг-стрит, однако, не сообщила никаких подробностей об обвинениях против Конора Бернса.
По данным ряда СМИ, Конор Бернс вел себя неадекватно во время конференции консерваторов, которая прошла на этой неделе в Бирмингеме и ознаменовалась сильными разногласиями внутри партии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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