Пилецкая пришла в ужас от внешнего вида Хитяевой на шоу Малахов
2022-10-07
20:16
94-летняя народная артистка Рф Татьяна Пилицкая ужаснулась тому, как выглядит Людмила Хитяева, которая была гостем шоу "Малахов" на телеканале "Россия-1".
Народная артистка РФ Татьяна Пилецкая была шокирована тем, как выглядит её коллега 92-летняя Людмила Хитяева. В шоу "Малахов" на телевизионном канале "Россия-1" она раскритиковала актрису.
-
Пилецкая заявила ведущему шоу Малахову: "Андрей, я смотрела вашу последнюю передачу, где пели песни. И там Хитяева - я так расстроилась! Она жутко выглядела. Я до этого ей звонила, поздравляла с праздником. Что такое, ужас! Поэтому лучше меня снимать подальше".
Фанаты Пилецкой в восторге от того, как выглядит народной артистки России, хотя ей аж 94 года. Да и работоспособности пожилой актрисы можно позавидовать.
Она до сих пор выходит на сцену.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Oxxxymiron включён в список физлиц-иноагентов
Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине