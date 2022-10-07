Пилецкая пришла в ужас от внешнего вида Хитяевой на шоу Малахов

2022-10-07

20:16

94-летняя Татьяна Пилецкая

94-летняя Татьяна Пилецкая

94-летняя народная артистка Рф Татьяна Пилицкая ужаснулась тому, как выглядит Людмила Хитяева, которая была гостем шоу "Малахов" на телеканале "Россия-1".

Народная артистка РФ Татьяна Пилецкая была шокирована тем, как выглядит её коллега 92-летняя Людмила Хитяева. В шоу "Малахов" на телевизионном канале "Россия-1" она раскритиковала актрису.

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    Пилецкая заявила ведущему шоу Малахову: "Андрей, я смотрела вашу последнюю передачу, где пели песни. И там Хитяева - я так расстроилась! Она жутко выглядела. Я до этого ей звонила, поздравляла с праздником. Что такое, ужас! Поэтому лучше меня снимать подальше".

    Фанаты Пилецкой в восторге от того, как выглядит народной артистки России, хотя ей аж 94 года. Да и работоспособности пожилой актрисы можно позавидовать.

    Она до сих пор выходит на сцену.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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