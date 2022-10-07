Пилецкая пришла в ужас от внешнего вида Хитяевой на шоу Малахов

Пилецкая заявила ведущему шоу Малахову: "Андрей, я смотрела вашу последнюю передачу, где пели песни. И там Хитяева - я так расстроилась! Она жутко выглядела. Я до этого ей звонила, поздравляла с праздником. Что такое, ужас! Поэтому лучше меня снимать подальше".

Фанаты Пилецкой в восторге от того, как выглядит народной артистки России, хотя ей аж 94 года. Да и работоспособности пожилой актрисы можно позавидовать.

Она до сих пор выходит на сцену.