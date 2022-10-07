Россия требует от Швеции и Дании участия в расследовании взрывов на «Северных потоках»

Премьер-министр России Михаил Мишустин напрямую обратился к премьер-министру Швеции Магдалене Андрессон с требованиями принять участие в расследовании взрывов, повредивших газопроводы "Северный поток".

В письме, полученном шведской администрацией, Мишустин требует участия в расследовании "Газпрома" и российских властей.

"Взрывы в Балтийском море поставили Швецию в центр глобального кризиса в политике безопасности", — сообщила ежедневная газета Expressen.

Россия обвинила Запад в саботаже в шведской и датской экономических зонах и потребовала доступа в этот район. Министр обороны Швеции Петер Хультквист отказал Кремлю.

"Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон получила в четверг письмо от премьер-министра России Михаила Мишустина , в котором он требует допуска России к расследованию повреждений "Северного потока. В настоящее время в Канцелярии правительства готовится ответ", - сообщили в МИД Швеции.

В то же время аналогичные требования Россия выдвинула датчанам , которые также расследуют аварию газопроводов "Северный поток".

"Россия проведет собственное расследование утечки из "Северного потока", потому что Дания не хочет, чтобы Россия была вовлечена в это дело", — заявили в посольстве России в Дании, цитируемые агентством Reuters.

В дипмиссии также заявили, что "отказ Дании разрешить России участвовать в расследовании подрывает доверие к любым будущим результатам расследования".