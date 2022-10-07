Россия требует от Швеции и Дании участия в расследовании взрывов на «Северных потоках»
2022-10-07
20:17
Премьер-министр России Михаил Мишустин напрямую обратился к премьер-министру Швеции Магдалене Андрессон с требованиями принять участие в расследовании взрывов, повредивших газопроводы "Северный поток".
В письме, полученном шведской администрацией, Мишустин требует участия в расследовании "Газпрома" и российских властей.
"Взрывы в Балтийском море поставили Швецию в центр глобального кризиса в политике безопасности", — сообщила ежедневная газета Expressen.
Россия обвинила Запад в саботаже в шведской и датской экономических зонах и потребовала доступа в этот район. Министр обороны Швеции Петер Хультквист отказал Кремлю.
"Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон получила в четверг письмо от премьер-министра России Михаила Мишустина , в котором он требует допуска России к расследованию повреждений "Северного потока. В настоящее время в Канцелярии правительства готовится ответ", - сообщили в МИД Швеции.
В то же время аналогичные требования Россия выдвинула датчанам , которые также расследуют аварию газопроводов "Северный поток".
"Россия проведет собственное расследование утечки из "Северного потока", потому что Дания не хочет, чтобы Россия была вовлечена в это дело", — заявили в посольстве России в Дании, цитируемые агентством Reuters.
В дипмиссии также заявили, что "отказ Дании разрешить России участвовать в расследовании подрывает доверие к любым будущим результатам расследования".
Опубликовано: Николай Скира
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