Песков: Россия будет участвовать на саммите G20
2022-10-07
20:22
Дмитрий Песков сообщил о согласии России поучаствовать на саммите Группы Двадцати в Индонезии.
В пятницу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публично заявил, что Россия согласна принять участие на саммите "Большой двадцатки", который пройдёт на Бали с 15 по 16 ноября. При этом Песков отметил, что формат, в котором представитель от РФ примет участие в саммите, ещё будет уточнён.
Газета National сегодня также сообщила, что Владимир Путин и Зеленский оба дали устное согласие приехать в Индонезию для участия в саммите G20.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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