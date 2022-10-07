Песков: Россия будет участвовать на саммите G20

Дмитрий Песков сообщил о согласии России поучаствовать на саммите Группы Двадцати в Индонезии.

В пятницу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публично заявил, что Россия согласна принять участие на саммите "Большой двадцатки", который пройдёт на Бали с 15 по 16 ноября. При этом Песков отметил, что формат, в котором представитель от РФ примет участие в саммите, ещё будет уточнён.

Газета National сегодня также сообщила, что Владимир Путин и Зеленский оба дали устное согласие приехать в Индонезию для участия в саммите G20.