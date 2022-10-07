National: организаторы G20 не поселят Путина и Зеленского в одном отеле

2022-10-07

20:28

Агентство National сообщает, что Владимир Путин и Владимир Зеленский приедут на саммит "Большой двадцатки" в Индонезии, но будут жить в разных отелях.

В интервью газете The National посол Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса заявил, что на саммит организации G20 в Бали приедет как Владимир Путин, так и Владимир Зеленский, однако организаторы мероприятия опасаются селить их в одном отеле и намерены разделить президентов России и Украины, заселив их в два разных здания.

В то же время Джо Байден выразил надежду на личные переговоры с Владимиром Путиным в ходе встречи "Большой двадцатки", которая состоится 15-16 ноября в Индонезии.

Опубликовано: Ткачёв Андрей









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