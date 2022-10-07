Жена Преснякова Краснова возмутилась информации о мобилизации мужа

Супруга Никиты Преснякова Алёна Краснова опровергла публикации о мобилизации мужа.

Супруга музыканта Никиты Преснякова, блогер Алена Краснова дала комментарии относительно информации о мобилизации мужа.

Молодая женщина опровергла эти сведения.

Блогер заявила в комментарии Woman.ru: "Это все слухи и неправда!"

Подробностями Краснова делиться не стала. Блогер не поведала и о том, где сейчас находится её суженый.