Жена Преснякова Краснова возмутилась информации о мобилизации мужа
2022-10-07
20:34
Супруга Никиты Преснякова Алёна Краснова опровергла публикации о мобилизации мужа.
Супруга музыканта Никиты Преснякова, блогер Алена Краснова дала комментарии относительно информации о мобилизации мужа.
Молодая женщина опровергла эти сведения.
Блогер заявила в комментарии Woman.ru: "Это все слухи и неправда!"
Подробностями Краснова делиться не стала. Блогер не поведала и о том, где сейчас находится её суженый.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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