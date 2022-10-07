Жена Преснякова Краснова возмутилась информации о мобилизации мужа

2022-10-07

20:34

Супруга Никиты Преснякова Алёна Краснова опровергла публикации о мобилизации мужа.

Супруга музыканта Никиты Преснякова, блогер Алена Краснова дала комментарии относительно информации о мобилизации мужа.

Молодая женщина опровергла эти сведения.

Блогер заявила в комментарии Woman.ru: "Это все слухи и неправда!"

Подробностями Краснова делиться не стала. Блогер не поведала и о том, где сейчас находится её суженый.

Опубликовано: Наталья Гончарова









{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:



 

 