Песков: Зеленский призвал страны ядерного клуба нанести удар по России
2022-10-07
20:58
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский фактически призвал ведущие страны мира нанести удар по РФ.
В пятницу, 7 октября 2022 года, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в телевизионной программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал о заявлении президента Украины Владимира Путина по поводу нанесения удара НАТО по РФ.
Песков убеждён, что подобным заявлением Зеленский фактически призвал «ведущие государства мира, страны ядерного клуба нанести превентивный удар» по территории Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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