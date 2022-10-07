Захарова назвала Зеленского «шутом гороховым»
2022-10-07
21:05
Мария Захарова оценила высказывание Зеленского, в котором он объясняет свои слова с призывом к НАТО нанести удары по России.
В пятницу Владимир Зеленский сообщил, что не призывал западные государства к нанесению ядерного удара по России, а имел в виду, что коллективный Запад был обязан ввести предупреждающие антироссийские санкции до того, как Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции в Украине.
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала оценку новому заявлению Зеленского, лаконично назвав его "шутом гороховым".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Oxxxymiron включён в список физлиц-иноагентов
Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине