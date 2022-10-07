Захарова назвала Зеленского «шутом гороховым»

Мария Захарова оценила высказывание Зеленского, в котором он объясняет свои слова с призывом к НАТО нанести удары по России.

В пятницу Владимир Зеленский сообщил, что не призывал западные государства к нанесению ядерного удара по России, а имел в виду, что коллективный Запад был обязан ввести предупреждающие антироссийские санкции до того, как Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции в Украине.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала оценку новому заявлению Зеленского, лаконично назвав его "шутом гороховым".