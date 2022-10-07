Воля назвал просмотр Comedy Club терапией в тяжёлое время

Резидент шоу Comedy Club Павел Воля убеждён, что просмотр юмористической передачи необходим в тяжёлые времена.

Комик и ведущий ТВ Павел Воля объяснил, почему нужно смотреть Comedy Club в сложные времена. Комик убеждён, что шоу - терапия.

Воля заявил в интервью "Вокруг ТВ": "Смотреть Comedy - это терапия! Это свет в конце туннеля! Это хорошее, которое льется на всех, даже в самые трудные времена. Мы продолжаем выступать, как и всегда, потому что сейчас это важнее, чем когда-либо!"

Comedy Club увидело свет в 2005 году. С тех пор юмористическое шоу выходит на телеканале ТНТ. Резиденты программы - бывшие КВН-щики.

Воля вошел в десятку знаменитостей, которым больше всего доверяют россияне.