Воля назвал просмотр Comedy Club терапией в тяжёлое время
2022-10-07
21:27
Резидент шоу Comedy Club Павел Воля убеждён, что просмотр юмористической передачи необходим в тяжёлые времена.
Комик и ведущий ТВ Павел Воля объяснил, почему нужно смотреть Comedy Club в сложные времена. Комик убеждён, что шоу - терапия.
Воля заявил в интервью "Вокруг ТВ": "Смотреть Comedy - это терапия! Это свет в конце туннеля! Это хорошее, которое льется на всех, даже в самые трудные времена. Мы продолжаем выступать, как и всегда, потому что сейчас это важнее, чем когда-либо!"
Comedy Club увидело свет в 2005 году. С тех пор юмористическое шоу выходит на телеканале ТНТ. Резиденты программы - бывшие КВН-щики.
Воля вошел в десятку знаменитостей, которым больше всего доверяют россияне.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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