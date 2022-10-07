Нюша заявила, что не собирается жить в ОАЭ и не планирует покупать недвижимость там

2022-10-07

21:49

Певица Нюша сообщила, что в Дубае её семейство живёт в съёмном жилье. На ПМЖ в зарубежной стране они не планируют оставаться.

Певица Нюша, которая последние 6 месяцев жила в ОАЭ, поведала порталу PROzvezd, что оставаться в Дубае на ПМЖ не намерена.

Свободное время артистка проводит рядом с детьми, стараясь быть для них примером.

Недавно Нюша вместе с семейством вернулась в РФ. Певица утверждает, что пока не определилась, где хотела бы жить в перспективе.

Нюша разъяснила: "В Дубаи мы не покупали недвижимость, жили в съемном жилье. В целом, этот вопрос не стоит остро в нашей семье, потому что мы очень много путешествуем. Нам нравится перемещаться".

Опубликовано: Наталья Гончарова









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