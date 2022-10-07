SHAMAN поздравил Путина с юбилеем на концерте в Кемерово, опубликовав видео в Телеграм-канале
2022-10-07
22:01
Ярослав Дронов поздравил российского лидера Владимира Путина с 70-летием, опубликовав видеопост в Телеграм-канале.
Исполнитель SHAMAN неформально поздравил главу РФ Владимира Путина с 70-летним юбилеем.
Видеооткрытку Ярослав Дронов опубликовал в своем Телеграм-канале.
Певец поздравил президента и прямо во время концерта в Кемерово, призвав своих поклонников присоединиться к добрым пожеланиям Владимиру Владимировичу.
Многие держали в руках российский триколор. Совместное видео получилось искренним и душевным.
SHAMAN обратился к российскому лидеру: "Пользуясь случаем, хочу пожелать нашему президенту сибирского здоровья, сил терпения и воплотить все задуманные мечты".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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