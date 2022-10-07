SHAMAN поздравил Путина с юбилеем на концерте в Кемерово, опубликовав видео в Телеграм-канале

Ярослав Дронов поздравил российского лидера Владимира Путина с 70-летием, опубликовав видеопост в Телеграм-канале.

Исполнитель SHAMAN неформально поздравил главу РФ Владимира Путина с 70-летним юбилеем.

Видеооткрытку Ярослав Дронов опубликовал в своем Телеграм-канале.

Певец поздравил президента и прямо во время концерта в Кемерово, призвав своих поклонников присоединиться к добрым пожеланиям Владимиру Владимировичу.

Многие держали в руках российский триколор. Совместное видео получилось искренним и душевным.

SHAMAN обратился к российскому лидеру: "Пользуясь случаем, хочу пожелать нашему президенту сибирского здоровья, сил терпения и воплотить все задуманные мечты".