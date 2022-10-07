Останина: вместо секс-просвета школьникам нужна военная подготовка

Российский депутат Нина Останита заявила, что вместо уроков секс-просвета в школы должны внедрять занятия по военной подготовке.

7 октября председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в своём пресс-релизе заявила о том, что «холодная война перешла в горячую со стороны Запада и НАТО, это надолго», поэтому российским школьникам нужны занятия по военной подготовке, а не внедрение секс-просвета в учебную программу.

Остатина объяснила свою точку зрения тем, что современные дети не готовы к жизни «в чрезвычайных условиях, возможно, даже военных» и могут из-за незнания подорваться на мине «лепесток», чего ни в коем случае нельзя допустить.