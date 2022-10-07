Рада Украина признала Курилы оккупированной Россией территорией Японии

Верховная Рада Украины признала южные Курильские острова территорией Японии, которые Россия временно оккупировала.

Верховная рада приняла решение о признании южных островов Курильского архипелага территорией Японии, оккупированной Российской Федерацией. Соответствующее постановление появилось на официальном сайте украинского парламента.

Этим же документом Украина призывает мировое сообщество оформить законный статус северных территорий Японии.

Мирный договор между СССР и Японией по итогам Второй мировой войны так и не был заключен. Камнем преткновения стали четыре острова на юге Курильского архипелага, которые Токио считает своими.