Арестович: армия Украины находится в 30 километрах от Херсона
2022-10-07
23:12
Алексей Арестович утверждает, что ВСУ вплотную подошли к Херсону и готовят наступление на город.
В ночь на 7 октября советник Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска находятся в тридцати километров от Херсона, располагаясь недалеко от села Чернобаевка и Херсонского национального аэропорта.
По мнению Арестовича, это играет на руку Киеву, поскольку по мере сокращения линии фронта ВСУ смогут использовать не только дальнобойную артиллерию в виде HIMARS, но и более примитивные вооружения. Также Алексей Арестович выразил уверенность, что в данный момент армии России и Украины копят силы для решающего сражения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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