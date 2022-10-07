Арестович: армия Украины находится в 30 километрах от Херсона

Алексей Арестович утверждает, что ВСУ вплотную подошли к Херсону и готовят наступление на город.

В ночь на 7 октября советник Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска находятся в тридцати километров от Херсона, располагаясь недалеко от села Чернобаевка и Херсонского национального аэропорта.

По мнению Арестовича, это играет на руку Киеву, поскольку по мере сокращения линии фронта ВСУ смогут использовать не только дальнобойную артиллерию в виде HIMARS, но и более примитивные вооружения. Также Алексей Арестович выразил уверенность, что в данный момент армии России и Украины копят силы для решающего сражения.