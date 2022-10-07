Гладков: жители села Щетиновка Белгородского района эвакуированы из-за обстрелов ВСУ

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об эвакуации жителей села Щетиновка, где не прекращаются обстрелы со стороны Украины.

В пятницу ночью, 7 октября 2022 года, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале сообщил о том, что бойцы Вооружённых сил Украины на протяжении последних суток не прекращают обстрелы российского приграничного села Щетиновка, в результате чего пострадал один мирный житель.

Гладков заявил, что из соображений безопасности, все жители села Щетиновка Белгородского района были эвакуированы: кто-то самостоятельно покинул свои жилища и отправился к членам семьи, проживающим в других населённых пунктах, кто-то был доставлен в пункт временного размещения при помощи представителей местной власти.