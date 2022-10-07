Гладков: жители села Щетиновка Белгородского района эвакуированы из-за обстрелов ВСУ
2022-10-07
23:16
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об эвакуации жителей села Щетиновка, где не прекращаются обстрелы со стороны Украины.
В пятницу ночью, 7 октября 2022 года, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале сообщил о том, что бойцы Вооружённых сил Украины на протяжении последних суток не прекращают обстрелы российского приграничного села Щетиновка, в результате чего пострадал один мирный житель.
Гладков заявил, что из соображений безопасности, все жители села Щетиновка Белгородского района были эвакуированы: кто-то самостоятельно покинул свои жилища и отправился к членам семьи, проживающим в других населённых пунктах, кто-то был доставлен в пункт временного размещения при помощи представителей местной власти.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели трёх пассажиров машины от взрыва на Крымском мосту
Подразделения Вооруженных сил России в Херсонской и Запорожской областях снабжаются по суше и по морю
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Fox News: Саудовская Аравия отрицает, что сокращает добычу нефти для причинения ущерба США
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира