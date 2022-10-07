Кадыров: к участию в спецоперации готово 70 тысяч чеченских бойцов

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что не менее 70 тысяч чеченцев могут быть отправлены в Украину и на Донбасс.

7 октября Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой двадцать тысяч чеченских военных одновременно поздравляют Владимира Путина с семидесятилетием. По словам Кадырова, сейчас в специальной военной операции принимают участие свыше десяти тысяч солдат из Чечни.

Рамзан Кадыров утверждает, что ещё семьдесят тысяч чеченцев готовы отправиться на фрон. Примечательно, что ранее Кадыров заявил о нераспространении частичной мобилизации на Чечню, заверив, что регион в три раза перевыполнил план по отправке в зону спецоперацию бойцов.