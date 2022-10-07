Евросоюз воспринял угрозу применения ядерного оружия Россией всерьез
2022-10-07
23:51
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в Евросоюзе серьезно относятся к заявлениям России по поводу возможности применения ядерного оружия. По его словам, ЕС с самого начала серьезно воспринимает эту угрозу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Западу нанести превентивный удар по России. В ответ глава российского МИД Сергей Лавров обвинил его в создании рисков применения оружия массового поражения.
Он также напомнил, что ранее Зеленский уже озвучивал желание Украины иметь собственное ядерное оружие.
Опубликовано: Светлана Репина
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