Евросоюз воспринял угрозу применения ядерного оружия Россией всерьез

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в Евросоюзе серьезно относятся к заявлениям России по поводу возможности применения ядерного оружия. По его словам, ЕС с самого начала серьезно воспринимает эту угрозу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Западу нанести превентивный удар по России. В ответ глава российского МИД Сергей Лавров обвинил его в создании рисков применения оружия массового поражения.

Он также напомнил, что ранее Зеленский уже озвучивал желание Украины иметь собственное ядерное оружие.