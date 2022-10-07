Зеленский подписал указ о признании Курильских островов территорией Японии
2022-10-07
23:57
Украина официально признала Курильские острова территорией не России, а Японии.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Курильские острова признаются территорией Японии.
В своем заявлении президент Украины назвал Курилы территорией Японии и выразил уважение к территориальной целостности страны.
Также Зеленский призвал все страны миры последовать данному решению Киева.
"Сегодня принято важное решение. Справедливое. Юридически безупречное. Историческое. Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые пока находятся под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть заявление Верховной Рады Украины. И мы призываем всех в мире принять аналогичные решения", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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