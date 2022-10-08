Reuters: во время инцидента на «Северном потоке» над местом утечки летал американский самолет

По информации Reuters, разведывательный самолет ВМС США пролетал над местами утечек на газопроводе «Северный поток» через несколько часов после ЧП.

Самолет P-8A Poseidon находился над Балтийским морем, когда в Швеции зафиксировали взрыв под водой. В течение нескольких часов самолет неоднократно пролетел над этим местом.

Лайнер сделал круг практически над местом взрыва и улетел в сторону Калининграда.

В Вашингтоне не опровергают этих полетов, но утверждают, что они не были связаны с утечками. ВМС США отказались предоставлять дополнительную информацию по этому поводу.