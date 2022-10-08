Reuters: во время инцидента на «Северном потоке» над местом утечки летал американский самолет
2022-10-08
00:21
По информации Reuters, разведывательный самолет ВМС США пролетал над местами утечек на газопроводе «Северный поток» через несколько часов после ЧП.
Самолет P-8A Poseidon находился над Балтийским морем, когда в Швеции зафиксировали взрыв под водой. В течение нескольких часов самолет неоднократно пролетел над этим местом.
Лайнер сделал круг практически над местом взрыва и улетел в сторону Калининграда.
В Вашингтоне не опровергают этих полетов, но утверждают, что они не были связаны с утечками. ВМС США отказались предоставлять дополнительную информацию по этому поводу.
Опубликовано: Светлана Репина
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