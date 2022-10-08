Зеленский опроверг обвинения в адрес Украины о причастности к убийству Дарьи Дугиной

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что Украина могла быть причастна к убийству Дарьи Дугиной.

Украинский лидер заявил, что его страна точно не несет ответственности за это преставление. Он сказал, что Дугина не была гражданкой Украины, не находилась на ее территории.

«Она нас не интересует», - сказал Зеленский. Ранее с аналогичным заявлением выступил Алексей Данилов, глава Совета безопасности и обороны Украины.

Дарья Дугина, дочь известного российского философа Александр Дугина погибла 21 августа при подрыве автомобиля в Подмосковье.