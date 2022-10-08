Дом, где Элвис Пресли провел медовый месяц, продается за 5,65 млн долларов
2022-10-08
00:59
Дом, в котором Элвис Пресли и его жена Присцилла провели медовый месяц, выставлен на продажу за 5,65 млн долларов.
Дом находится в калифорнийском Палм-Спрингс. До свадьбы Элвис и Присцилла целый год арендовали его и даже хотели организовать там свадьбу. Но об этом узнали журналисты, и пара отказалась от такой идеи.
В доме четыре спальни и пять ванных комнат. В течение двух последних лет здесь шел ремонт. Продавцами выступают Пол Армитстед и Дэн Бридж, инвесторы из Сиэтла.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели трёх пассажиров машины от взрыва на Крымском мосту
Во время диверсии на Крымском мосту погибли три человека
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Подразделения Вооруженных сил России в Херсонской и Запорожской областях снабжаются по суше и по морю
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира