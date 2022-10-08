Дом, где Элвис Пресли провел медовый месяц, продается за 5,65 млн долларов

Дом, в котором Элвис Пресли и его жена Присцилла провели медовый месяц, выставлен на продажу за 5,65 млн долларов.

Дом находится в калифорнийском Палм-Спрингс. До свадьбы Элвис и Присцилла целый год арендовали его и даже хотели организовать там свадьбу. Но об этом узнали журналисты, и пара отказалась от такой идеи.

В доме четыре спальни и пять ванных комнат. В течение двух последних лет здесь шел ремонт. Продавцами выступают Пол Армитстед и Дэн Бридж, инвесторы из Сиэтла.