Дом, где Элвис Пресли провел медовый месяц, продается за 5,65 млн долларов

2022-10-08

00:59

Дом, в котором Элвис Пресли и его жена Присцилла провели медовый месяц, выставлен на продажу за 5,65 млн долларов.

Дом находится в калифорнийском Палм-Спрингс. До свадьбы Элвис и Присцилла целый год арендовали его и даже хотели организовать там свадьбу. Но об этом узнали журналисты, и пара отказалась от такой идеи. 

В доме четыре спальни и пять ванных комнат. В течение двух последних лет здесь шел ремонт. Продавцами выступают Пол Армитстед и Дэн Бридж, инвесторы из Сиэтла.

Опубликовано: Светлана Репина









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