Business Insider: Литва призвала начать переговоры о принятии Украины в НАТО

Литовский премьер Ингрида Шимоните призвала незамедлительно начать переговоры о вступлении Украины в блок НАТО.

8 октября премьер-министр Литовской Республики Ингрида Шимоните в своём интервью для новостного портала Business Insider заявила о необходимости начала проведения переговоров о вступлении Украины в НАТО.

Шимоните убеждена, что отказ Североатлантического альянса на просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО был большой ошибкой и принятие Украины в НАТО теперь является «моральным долгом» блока.