Business Insider: Литва призвала начать переговоры о принятии Украины в НАТО
2022-10-08
01:07
Литовский премьер Ингрида Шимоните призвала незамедлительно начать переговоры о вступлении Украины в блок НАТО.
8 октября премьер-министр Литовской Республики Ингрида Шимоните в своём интервью для новостного портала Business Insider заявила о необходимости начала проведения переговоров о вступлении Украины в НАТО.
Шимоните убеждена, что отказ Североатлантического альянса на просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО был большой ошибкой и принятие Украины в НАТО теперь является «моральным долгом» блока.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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