Иранские силы безопасности утверждают, что не убивали 16-летнюю девушку, она прыгнула с крыши

Власти Ирана опровергли сообщения о том, что силы безопасности убили 16-летнюю девушку во время протестов. По официальным данным, она покончила с собой, прыгнув с крыши.

Правозащитная группа Amnesty International заявила, что Сарина Эсмаилзаде была убита силами безопасности, когда ее ударили дубинками по голове во время протестов. Об этом же говорят в соцсетях.

Ранее на этой неделе власти назвали аналогичную причину смерти — падение с крыши — 17-летней Ники Шакарами, которая, по словам активистов, была убита в Тегеране во время демонстрации.

Правозащитные организации говорят, что более 150 человек были убиты, сотни получили ранения и тысячи арестованы в ходе разгона общенациональных протестов.