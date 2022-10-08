Кевин Спейси предстанет перед судом присяжных по иску о сексуальных домогательствах

2022-10-08

02:02

В Нью-Йорке начался судебный процесс по иску о сексуальных домогательствах, поданному актером Энтони Рэппом.

По словам Рэппа, в 1986 году ему было 14 лет, и он только что успешно сыграл в пьесе «Драгоценные сыновья». Спейси тогда было 26 лет.

Рэпп утверждает, что Кевин Спейси пригласил его на вечеринку в свою квартиру на Манхэттене, а затем попытался соблазнить его в спальне после того, как другие гости ушли. 

Он подхватил Рэппа на руки, как жених, несущий невесту, затем положил его на кровать. Парень быстро ушел и не рассказывал об этом случае в течение 30 лет.

Опубликовано: Светлана Репина









{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:



 

 