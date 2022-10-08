Кевин Спейси предстанет перед судом присяжных по иску о сексуальных домогательствах
2022-10-08
02:02
В Нью-Йорке начался судебный процесс по иску о сексуальных домогательствах, поданному актером Энтони Рэппом.
По словам Рэппа, в 1986 году ему было 14 лет, и он только что успешно сыграл в пьесе «Драгоценные сыновья». Спейси тогда было 26 лет.
Рэпп утверждает, что Кевин Спейси пригласил его на вечеринку в свою квартиру на Манхэттене, а затем попытался соблазнить его в спальне после того, как другие гости ушли.
Он подхватил Рэппа на руки, как жених, несущий невесту, затем положил его на кровать. Парень быстро ушел и не рассказывал об этом случае в течение 30 лет.
Опубликовано: Светлана Репина
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