Кевин Спейси предстанет перед судом присяжных по иску о сексуальных домогательствах

В Нью-Йорке начался судебный процесс по иску о сексуальных домогательствах, поданному актером Энтони Рэппом.

По словам Рэппа, в 1986 году ему было 14 лет, и он только что успешно сыграл в пьесе «Драгоценные сыновья». Спейси тогда было 26 лет.

Рэпп утверждает, что Кевин Спейси пригласил его на вечеринку в свою квартиру на Манхэттене, а затем попытался соблазнить его в спальне после того, как другие гости ушли.

Он подхватил Рэппа на руки, как жених, несущий невесту, затем положил его на кровать. Парень быстро ушел и не рассказывал об этом случае в течение 30 лет.