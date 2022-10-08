В РСТ объяснили падение цен на авиабилеты: все, кто хотел, уже уехали
2022-10-08
02:41
В последние несколько дней в России существенно подешевели авиабилеты как на внутренние, так и на зарубежные рейсы. Причину падения цен объяснил Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туристической индустрии.
По его словам, после объявления частичной мобилизации цены на билеты в ОАЭ и Турцию выросли в разы. Сейчас стоимость перелетов возвращается к нормальным значениям.
То же касается и внутренних рейсов. Билеты на них уже подешевели на 10-15%, поскольку спрос падает. Юрий Барзыкин считает, что к ноябрю цены упадут еще больше. Он также отметил, что все, кто хотел уехать из страны, уже сделали это.
Опубликовано: Светлана Репина
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