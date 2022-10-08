США обдумывают, чем ответить Саудовской Аравии на сокращение добычи нефти

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают варианты отношений с Саудовской Аравией после того, как страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти.

Конкретные меры он не назвал. Но демократы в Конгрессе призвали сократить военные поставки в Саудовскую Аравию и пересмотреть сотрудничество с этой страной в сфере безопасности.

Администрация Байдена опасается, что снижение добычи нефти может привести к росту цен на бензин прямо перед промежуточными выборами в США 8 ноября.

Блинкен заявил на пресс-конференции в Перу, что Вашингтон не будет делать ничего, что ущемляло бы его интересы. Сам Байден назвал решение о сокращении добычи нефти «разочарованием».