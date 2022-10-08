США обдумывают, чем ответить Саудовской Аравии на сокращение добычи нефти
2022-10-08
03:19
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают варианты отношений с Саудовской Аравией после того, как страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти.
Конкретные меры он не назвал. Но демократы в Конгрессе призвали сократить военные поставки в Саудовскую Аравию и пересмотреть сотрудничество с этой страной в сфере безопасности.
Администрация Байдена опасается, что снижение добычи нефти может привести к росту цен на бензин прямо перед промежуточными выборами в США 8 ноября.
Блинкен заявил на пресс-конференции в Перу, что Вашингтон не будет делать ничего, что ущемляло бы его интересы. Сам Байден назвал решение о сокращении добычи нефти «разочарованием».
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели трёх пассажиров машины от взрыва на Крымском мосту
Минобороны РФ: ВСУ дважды обстреляли Запорожскую АЭС из систем Град
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Во время диверсии на Крымском мосту погибли три человека
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира