Банки направили Южному Судану 1 млрд долларов на еду и лекарства, но деньги исчезли

Согласно результатам расследования, проведенного The Sentry, пропал почти 1 млрд долларов, предоставленный Южному Судану по кредитной линии от Национального банка Катара и кенийской Stanbic Holdings Plc.

Предполагалось, что деньги будут направлены на закупку продовольствия, топлива и лекарств. Но они были перенаправлены предприятиям, связанным с видными должностными лицами Южного Судана, в том числе членам семьи президента Сальвы Киира.

В итоге более двух миллионов человек остались без еды, больницы и поликлиники вынуждены были лечить пациентов без лекарств, в результате чего возникла нехватка топлива.