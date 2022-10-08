Инфляция в России продолжает падать, до 13,7% в сентябре
2022-10-08
06:28
По данным Росстата, инфляция, взлетевшая в России до 20-летнего максимума в апреле, в сентябре продолжила снижаться до 13,7% в годовом исчислении.
Инфляция упала ниже 15% в августе впервые с начала российской спецоперации на Украине и последовавших за ней санкций.
В сентябре рост цен за год составил 13,68% по сравнению с августом (14,30%), согласно опубликованным в пятницу данным Росстата.
Больше всего пострадали от ускорения цены на продовольствие, увеличившись в сентябре на 14,8% в годовом исчислении. Больше всего инфляция коснулась основных продуктов, таких, как сахар (+38%), крупы (27%), макаронные изделия (24%), масло (23%), молоко (20%) и хлеб (18%).
Опубликовано: Тарас Медведев
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