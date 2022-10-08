Вооруженный ножом иранец, арестован в посольстве Ирана в Дании

Иранец, вооруженный ножом, был арестован в посольстве Ирана в Копенгагене, сообщила датская полиция в пятницу (7 октября).

Тегеран обвинил этого человека в нападении на посла и раскритиковал медлительность полиции.



«Нападавший с ножом в руке вошел в посольство, посеял ужас... и нанес ущерб автомобилям на стоянке посольства», — заверила посол Афсане Надипур, как отмечает в пресс-релизе иранская дипломатия.

«32-летний гражданин Ирана был арестован в пятницу утром после того, как проник на территорию иранского посольства в Копенгагене с ножом», — отметила копенгагенская полиция в своем комментарии, добавив, что мужчина был задержан сотрудником посольства до того, как добрался до самого здания.



МИД Ирана «резко раскритиковало» медлительность вмешательства датской полиции.

«Вызывает сожаление, что в самом сердце Европы совершается такое нападение на женщину и посла, пользующихся дипломатической неприкосновенностью, а полиция вовремя не появляется на месте», — заявили в Тегеране.

Полиция добавила, что подозреваемому, который должен был предстать перед судом в субботу для заключения под стражу, предъявлены обвинения в вандализме, насилии и преступлениях против лиц, пользующихся дипломатическим статусом.