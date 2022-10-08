Согласно опросу, Лула выиграет президентские выборы в Бразилии, набрав 53% голосов против Болсонару
2022-10-08
06:40
Согласно опросу Datafolha, опубликованному в пятницу, бывший левый президент Лула выиграет второй тур президентских выборов, набрав 53% голосов против 47% за уходящего крайне правого президента Жаира Болсонару 30 октября.
Этот опрос стал первым из опубликованных исследований эталонным институтом после завершения первого тура (2 октября), в котором Луис Инасио Лула да Силва вышел на первое место с 48% голосов, опередив Жаира Болсонару с 43% голосов.
Опубликованный в пятницу опрос Datafolha проводился среди 2884 избирателей со среды по пятницу.
Второй тур обещает быть напряженным на этих чрезвычайно поляризованных выборах, и два кандидата в последние дни стремились заручиться поддержкой избирателей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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