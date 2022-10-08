Гаити просит о международной помощи для борьбы с бандами

Гаити запросила «международную помощь» для преодоления кризиса безопасности, вызванного преступными группировками, который гаитянская полиция не может решить в одиночку, заявил в пятницу, 7 октября, посол Гаити в США Бокчит Эдмонд.

«Я могу подтвердить, что мы обратились за помощью к нашим международным партнерам», — сказал Бокчит Эдмонд в кулуарах Генеральной ассамблеи Организации американских государств (ОАГ) в Лиме.



«Это проблема безопасности, с которой наша национальная полиция не может справиться в одиночку», - подчеркнул он.

Дипломат сказал, что помощь была официально запрошена в четверг и что Гаити ждет, «чтобы международное сообщество и международные партнеры приняли решение о ее возможной форме.

В Порт-о-Пренсе совет министров принял в четверг резолюцию, наделяющую премьер-министра Гаити Ариэля Анри специальным мандатом.

Глава правительства имеет право «запросить и получить эффективную поддержку от международных партнеров Гаити посредством немедленного развертывания специализированных вооруженных сил в количестве, достаточном для остановить на всей территории гуманитарный кризис, вызванный, среди прочего, отсутствием безопасности в результате преступных действий вооруженных банд и их спонсоров». Этот документ был опубликован в официальном журнале гаитянской республики в пятницу.

