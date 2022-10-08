На крымском мосту произошел взрыв, сейчас мост горит
2022-10-08
07:00
На железнодорожной части Крымского моста начался сильный пожар из-за взрыва.
Утром 8 октября в сети начали появляться фотографии пожара на мосту через Керченский пролив в Крыму.
При этом никаких данных об атаке со стороны Вооруженных сил Украины по полуострову не поступало.
В Телеграме начали появляться сообщения о том, причиной пожара стал взрыв цистерны с горючим на железнодорожной части моста.
Советник главы Крыма уже подтвердил, что взорвалась цистерна. При этом судоходные арки не повреждены.
Опубликовано: Николай Скира
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